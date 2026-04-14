شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت يارا صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ظهرت خلالها بفستان أزرق أنيق خلال وجودها بأحد الأماكن العامة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ملكة جمال الفنانات"، "القمر يارا"، "ماشاء الله"، "جمالك" وغيرها من التعليقات

يارا السكري في مسلسل "علي كلاي"

شاركت الفنانة يارا السكري الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

يارا السكري تنتظر عرض "صقر وكناريا"

كما تشارك الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

