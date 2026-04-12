شهدت حياة عدد من النجمات لحظات صعبة، على المستوى العاطفي، بعدما تعرضن لتجارب قاسية كان أبرزها الخيانة، سواء في علاقات زوجية او ارتباطات عاطفية.

ومن بين هؤلاء غادة عبد الرازق وإلهام شاهين، حيث تحدثن في أكثر من مناسبة عن خيبات أمل عاطفية تركت أثرًا واضحًا في مسيرتهن الإنسانية والفنية.

ولم تقتصر هذه الأزمات على نجمات الفن في مصر، بل امتدت الأزمة إلى الساحة العربية والعالمية، مع أصالة نصري وديما بياعة، والنجمة العالمية كيم كارداشيان، ونجمة هوليود أنجلي جولي.

كما برزت أسماء أخرى مثل بسنت أبو باشا، في قائمة النجمات اللاتي خضن تجارب عاطفية صعبة.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة النجمات اللاتي تعرضن لتجارب عاطفية قاسية وخيانة من المحبين:

بسنت أبو باشا

كشفت الفنانة بسنت أبو باشا كواليس تجربتها العاطفية، خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي، وقالت: كنت في علاقة عاطفية، والشخص اللي كنت مرتبطة بيه هز ثقتي في نفسي، عمري ما حسيت اني عاملة حاجة في حياتي أو إني مبسوطة، مش بفرح أوي زي الناس".

وأضافت:"الموضوع بقاله سنين، بس مش عارفة ليه معنديش ثقة أبقى فرحانة بأي حاجة بعملها".

علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم أنها خاضت تجربة الزواج ثلاث مرات، وكانت أولى زيجاتها في سن 17 عامًا بقرار من أسرتها، واستمر الزواج نحو 7 سنوات، وأنجبت خلاله ابنتين، مشيرة إلى أن سبب الانفصال كان الخيانة وليس العنف.

غادة عبدالرازق

قالت الفنانة غادة عبدالرازق في برنامج "مصارحة حرة" عن تعرضها للخيانة من أحد أزواجها. وذلك خلال أحاديثها عن أزواجها، مضيفة أن أسباب فشل زيجاتها هي "سوء اختياراتها".

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين أنها تعرضت للخيانة، مشيرة إلى أنها شاهدت زوجها بنفسها في أحد الأماكن بصحبة فتاة، في موقف وصفته بأنه صادم وانتهى بالانفصال.

ندى بسيوني

أوضحت الفنانة ندى بسيوني أنها مرت بتجربة خيانة أكثر من مرة خلال حياتها الزوجية، مؤكدة أن زوجها خانها بكل الطرق، وهو ما دفعها في النهاية لاتخاذ قرار الانفصال.

ديما بياعة

كشفت الفنانة ديما بياعة أن انفصالها عن زوجها الفنان تيم حسن جاء بسبب الخيانة، موضحة أنه حاول الاعتذار بعد ذلك، إلا أنها فضّلت إنهاء العلاقة بشكل نهائي.

نجمات عالميات تعرضن للخيانة:

جنيفر أنيستون

تعرضت الممثلة جينيفر أنيستون للخيانة بعد 7 سنوات من زواجها من النجم العالمي براد بيت، حيث ارتبط لاحقًا بالممثلة أنجلينا جولي، وهو ما أدى إلى انتهاء زواجهما بشكل نهائي وأثار جدلًا واسعًا في هوليوود.

كيم كارداشيان

كشفت كيم كارداشيان عن تعرضها للخيانة من زوجها السابق كانيه ويست، الأمر الذي كان سببًا في انفصالهما.

أنجلينا جولي

تعرضت النجمة العالمية أنجلينا جولي للخيانة عدة مرات من زوجها السابق براد بيت، وانتهى زواجهما بالطلاق عام 2019.

هالي بيري

مرت النجمة العالمية هالي بيري بتجارب عاطفية صعبة، أبرزها تعرضها للخيانة من زوجها السابق إريك بينيت، وانتهت بانفصالهما عام 2005.

