أصدرت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانًا عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، تعليقًا على الجدل المثار حول تعديل أحد المطربين كلمات أغنية "لست قلبي" خلال حفل الأوبرا الذي أقيم أمس

ماهي تفاصيل بيان أسرة عبد الحليم حافظ عبر "فيسبوك"؟

جاء في بيان أسرة الراحل عبد الحليم حافظ: "أحمد عفت مطرب الأوبرا الجميل، إحنا مش زعلانين من تعديل بعض الكلمات في أغنية "لست قلبي" في حفل الأوبرا أمس، علشان بس الناس اللي بتحاول تصطاد في المية العكرة.. أحمد عفت على فكرة مطرب محترم وملتزم، وليه وجهة نظر لسنا ضدها، بالعكس تمامًا، ومتأكدين إن النية خير وليس وراءها أي شر كما يحاول أن يشيع الآخرون.. شكرًا".

وأضاف البيان: "في ناس بتقول إنه المطرب محمد حسن مش أحمد عفت، أياً كان المطرب مين، إحنا مش زعلانين.. حليم نفسه لو كان عايش كان أكيد هيبدل كلمة "قدر".. وجلّ من لا يسهو".

