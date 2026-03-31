آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية: "لسه بكمل علاج وراضية"

كتب : مروان الطيب

04:15 م 31/03/2026

آيات أباظة

كشفت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكتبت آيات أباظة: " ناس كتير بتبعت لي تطمن عليا و مكنتش برد أنا اسفة، أنا لسه بكمل العلاج وانا راضيه ومتاكده ان ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه الحمد لله علي كل حاجه".

كواليس أزمة آيات أباظة الصحية

وكشف المؤلف عمرو محمود ياسين بشهر أكتوبر من العام الماضي، عن نقل زوجته الإعلامية آيات أباظة للمستشفى، لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

شهيرة تكشف تفاصيل الوعكة الصحية لزوجة ابنها

وكشفت الفنانة شهيرة عن تفاصيل إصابة آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين بعد تعرضها لوعكة صحية.

وحلت شهيرة ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات وقالت: "آيات عملت عملية لمدة خمس ساعات، والحمد لله النتيجة مرضية، وآيات مدخلتش العناية المركزة".

من هي آيات أباظة

إعلامية مصرية، عملت في بدايتها في قناة النيل للدراما، وهي زوجة الفنان عمرو محمود ياسين.

قدمت عدد من البرامج التلفزيونية منها (ستوديو دراما، المسلسلاتي، مساء الفن).

