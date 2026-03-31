بعد جدل "أجره نسوان".. أحمد عبد الله محمود يعتذر لـ أسرة رشدي أباظة: خانني التعبير

كتب : معتز عباس

12:24 ص 31/03/2026

أثار الفنان أحمد عبدالله محمود الجدل، بعد التصريحات الإعلامية المنسوبة له بشأن الفنان الراحل رشدى أباظة، والتى تحدث فيها عن حبه للنساء.

ماذا قال أحمد عبدالله عن رشدي أباظة

وقال أحمد عبدالله فى تصريحات صحفية: "لو رشدى أباظة كان عايش كان هياخد أجره نسوان"، والتي أثارت غضب أسرة الفنان الراحل ووجهت انتقادات لاذعة للفنان بسبب حديثه.

اعتذار الفنان أحمد عبدالله

واعتذر أحمدعبدالله لأسرة الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أنا آسف لو تعبيري خانني وأنا حالي حال ملايين المصريين والوطن العربي من عشاق هذا الرجل رشدي أباظة، أنا طول عمري من وأنا طفل بشوف الفنان الراحل رشدي أباظة أسطورة على الصعيد الفني والإنساني".

وشارك الفنان أحمد عبد الله محمود فى مسلسل "علي كلاي"، الذي عرض في دراما رمضان 2026، بطولة أحمد العوضى، وجسد فيه شخصية خليل الملك، أحد أهالي التوفيقية.

وتعاون أحمد عبدالله مع أحمد العوضي في عددً من المسلسلات الدرامية، منها: "اللي مالوش كبير"، "ضرب نار"، و"حق عرب".

