نفت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" السعودية على "إنستجرام"، خبر تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بإقامة حفل غنائي للفنان محمد عبده تحت مسمى "فعاليات العيد" في جدة.

وأعادت "بنش مارك"، نشر البوستر الدعائي المزيف للحفل عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "مزيف".

"بنش مارك" تنفي إقامة حفل غنائي بين تامر حسني وعمرو دياب بعنوان "الذوق العالي"

وكانت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" السعودية على "انستجرام"، نفت أيضا خبر تم تداوله مطلع شهر يناير الماضي، بإقامة حفل غنائي يجمع بين الفنان تامر حسني والفنان عمرو دياب بعنوان "الذوق العالي".

وقامت "بنش مارك" بإعادة نشر البوستر المزيف عبر خاصية الاستوري على "انستجرام"، وكتبت على الصورة: "مزيف".

بنش مارك تروج لمهرجان الفنون التقليدية

تواصل شركة "بنش مارك" الترويج لفعاليات مهرجان الفنون التقليدية بمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج العربي منهم الفنان شبح شيبة، الفنان إبراهيم سلطان، وتشهد الفعاليات حضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار، وتقوم بنش مارك بنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي تظهر خلالها حجم تفاعل الجماهير مع هذه الفعاليات.

