بصحبة أبطال العمل.. ميرنا جميل في كواليس مسلسل اللعبة 5

كتب : مروان الطيب

01:36 م 30/03/2026 تعديل في 01:58 م

كشفت الفنانة ميرنا جميل، عن صورة جديدة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نشرت ميرنا جميل، الصورة عبر صفحته على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع فريق عمل وأبطال المسلسل وهم الفنان هشام ماجد، الفنان شيكو، الفنان أحمد فتحي، الفنان محمد ثروت، الفنان سامي مغاوري، الفنانة مي كساب، الفنان عارفة عبدالرسول، الفنان محمد أوتاكا.

كواليس المواسم السابقة لمسلسل "اللعبة"

حقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربع مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

ويشارك ببطولة الجزء الخامس كل من هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، محمد ثروت، مي كساب، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

ميرنا جميل تشارك محمد إمام بطولة "الكينج" رمضان 2026

شاركت ميرنا جميل، الفنان محمد إمام بطولة مسلسل "الكينج" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار الدراما الشعبية، إذ يواجه صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاعو، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

