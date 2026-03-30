تحدث الفنان عمرو سعد، عن كواليس فيلمه المرتقب "الغربان"، كما كشف عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

وحل عمرو سعد ضيفا على مجلة "Enigma" وتطرق خلال حديثه عن نجاح مسلسل "إفراج" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الفني، كما تحدث عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن كواليس فيلم "الغربان" وموعد عرضه قال: " للسنة الخامسة بشتغل فيه، إن شاء الله على ديسمبر يتعرض، اللي أخر الفيلم انه هيبقى له توزيع عالمي وبيحتاج تنسيق كبير عشان ينزل في العالم كله مرة واحدة".

مضيفا: "أنا عايز نفخر بصناعة احنا بنقدمها، وأبقى أنا كممثل مصري أنتمي لشيء يخليني فخور بيه برا كمان".

إشادة الجمهور بعمرو سعد في مسلسل "إفراج"

أشاد الجمهور بمسلسل "إفراج" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وبالأخص أداء الفنان عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول عباس الريس الذي يغادر السجن بعد قضاء مدته 15 عاما، الذي يبحث عن قاتل زوجته، ليدفعه الإنتقام للدخول في رحلة مليئة بالمصاعب.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، علاء مرسي، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

اخر مشاركات عمرو سعد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات عمرو سعد على شاشة السينما بفيلم "الست" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

