دخل اسم الفنان فتحي عبدالوهاب قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد مشاركته صورة جديدة بإطلالة غريبة وملامح مختلفة أثارت تفاعل الجمهور.

ونشر عبدالوهاب الصورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وظهر بـ"لوك" غريب، في إطلالة غير معتادة.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "غالبًا هتعمل دور رمسيس التاني يا فنان"، "مراحل الانتقال من المداح إلى السفاح"، "أنا خايف تقلب بجد"، "ما تهزرش معانا إحنا طالعين من صيام".

آخر أعمال فتحي عبدالوهاب



حقق فتحي عبدالوهاب نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال مشاركته في مسلسل المداح أسطورة النهاية بطولة الفنان حمادة هلال.

يضم مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" نخبة من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، حمزة العيلي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، علاء مرسي، حنان سليمان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل بطل العالم

كان فتحي عبدالوهاب شارك قبل السباق الرمضاني في بطولة مسلسل بطل العالم الذي عرضته منصة يانجو بلاي، وحقق نجاحا كبيرا، بمشاركة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، منى هلا ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبدالحميد، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي عن بطل للملاكمة تحول لحارس شخصي ويواجه الكثير من المشاكل والتحديات.



