احتفل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب بنجاح فيلم "سفاح التجمع" الذي أعيد طرحه بالسينمات بعد سحبه من قبل الرقابة على المصنفات الفنية بعد ساعات من عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

نشر محمد صلاح العزب صورة لإحدى دور العرض السينمائي التي تعرض الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك"، وأوضح خلالها حضور جماهيري كبير، وكتب: "يا جماعة ميصحش كدة على طول مخلصين التذاكر أنا شخصيا مش عارف أدخل الفيلم، حد يشوف لنا واسطة".

محمد صلاح العزب يرد على قرار الرقابة

وكان علق السيناريست ومخرج الفيلم محمد صلاح العزب على قرار الرقابة على المصنفات الفنية بسحبه بدور العرض السينمائي، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الرقابة كـ رقابة عملت مشاهدتين للفيلم بعد الانتهاء منه كاملاً ثم أجازت الفيلم إجازة نهائية".

وتابع: "منع فيلم مجاز رقابياً، وسحبه بعد عرضه، أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، وجدير بالدولة أن تنتفض لحماية صناعة من أهم صناعاتها، وجدير بكل المؤمنين بالحريات، وصناع السينما، والغيورين عليها أن يقفوا عنده طويلاً".

وأوضح: "بالمناسبة، لو الفكرة الرعب ولا العنف، الفيلم المرفق صورته ده معروض في نفس العيد في نفس السينمات بنفس الرقابة، ومحدش قاله ما تيجي أما أسحبك، برغم إن جرعة العنف فيه قد فيلم سفاح التجمع 22 مرة مثلاً، ولا هو الحلال للخواجة حرام على المصريين ولا إيه؟".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

