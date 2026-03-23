تحدثت الفنانة روان الغابة عن كواليس تعلمها اللغة العربية من أجل دورها بأحداث مسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، إذ جسدت خلاله شخصية المتحدث الرسمي باسم الاحتلال الإسرائيلي.

حلت روان الغابة ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، وتطرقت خلال حديثها عن ردود الأفعال على دورها بأحداث المسلسل، وكواليس مسلسل "صحاب الأرض"، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن تعلمها اللغة العبرية من أجل الدور قالت روان: "كان معانا الأميرة رشا المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية كانت بتمليني الكلام بالعبري وأنا اكتبه بالحروف العربي".

وتابعت: "بعد ما خلصنا كتابة 3 مشاهد كبار قالت لي ده كابوس، ربنا معاكي بقى يا بنتي اقعدي حفظي".

كواليس مسلسل "صحاب الأرض"

تدور أحداث المسلسل حول تقاطع حياة طبيبة مصرية مع رجل فلسطيني، لتبدأ رحلة قاسية من الصمود والبقاء، تتجلى فيها معاني الأمل والإنسانية وسط الدمار والموت.

وشارك ببطولة المسلسل كل من منة شلبي، إياد نصار، روان الغابة، تارا عبود، عصام السقا، تأليف عمار صبري، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج بيتر ميمي.

من هي الفنانة روان الغابة

ممثلة ومخرجة مصرية. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، كما إنها درست الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة.

بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في مسلسل "حقي برقبتي" عام 2009، مرورا بعدد من الأعمال التي لفتت الأنظار من خلالها لموهبتها أبرزها مسلسل "ذات" عام 2013، فيلم "كابتن مصر" عام 2015، مسلسل "الأب الروحي" عام 2017، مسلسل "ألفريدو" عام 2023، كما شاركت الفنانة مي عز الدين بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" عام 2025.

