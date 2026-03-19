هنأت رانيا أبو النصر، زوجها الفنان ماجد المصري بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

رانيا أبو النصر تهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده

وكتبت: "كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت دايمًا معايا، كل سنة وانت طيب يا روح قلبي، يا أجمل وأطيب قلب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولولادك يا رب ومنتحرمش منك أبدًا، العمر كله مع بعض".

ورد عليها ماجد المصري في تعليقه قائلًا: "ووأنتي طيبة يا حبيبة عمري، ربنا ما يحرمنيش منك أبدًا".

نجوم الفن يهنئون ماجد المصري بعيد ميلاده

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئته، وعلقت الفنانة نسرين أمين: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا رب يا أطيب قلب في الدنيا"، بينما اكتفت الفنانة روجينا بالتعبير عن تهنئتها بـ"إيموجي" قلب.

مشاركة ماجد المصري في دراما رمضان 2026

شارك ماجد المصري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "أولاد الراعي"، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبدالغني، ومحمد عز، وقصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

