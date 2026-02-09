إعلان

داليا البحيري بإطلالة كاجوال وهدى المفتي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 09/02/2026
    هنا شيحة بإطلالة كاجوال
    هدى المفتي بمكياج هادئ
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور
    ركين سعد تخطف الأنظار
    ريهام أيمن في أحدث ظهور (2)
    جويل مردينيان
    جيهان خليل
    بسنت شوقي
    إلهام شاهين وماجدة الرومي في أحدث ظهور

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة

داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلال جاكيت فرو باللون البني ونسقت معه بنطلون بنقشة التايجر.

جويل مردينيان

ظهرت جويل مردينيان بإطلالة بفستان أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها جاكيت باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ولاقت إعجاب جمهورها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة جمعتها بصديقتها الفنانة ماجدة الرومي، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صديقتي الغالية ماجدة، تسافري بألف سلامة وترجعي لنا على خير دايمًا، وتسعدينا بفنك الجميل وصحبتك الرائعة يا أجمل و أنقى قلب".

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان وردي أنيق.

يسرا

نشرت النجمة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفل كارتييه.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من كواليس مسلسل "بابا وماما جيران".

جيهان خليل يسرا بسنت شوقي إلهام شاهين ركين سعد ريهام أيمن هدى المفتي جويل مردينيان داليا البحيري هنا شيحة نجوم الفن

