حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي تغني

كتب : مروان الطيب

12:40 ص 08/02/2026
إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مدير أعمال حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية وينفي فقدانها للوعي، أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن، محمد سامي يعلق على تعاونه مع يسرا في "قلب شمس"، مها نصار تحذف منشور خلافها مع فنانة شهيرة، هدى الإتربي تغني لـ ياسر جلال في كواليس "كلهم بيحبوا مودي"، أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار، وغيرها من الأخبار.

إثبات نسب رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 ريم مصطفى يوسف الشريف أحمد سعد هدى الإتربي ياسر جلال كلهم بيحبوا مودي هند صبري مها نصار بدرية طلبة محمد سامي يسرا قلب شمس أيمن بهجت قمر حياة الفهد

