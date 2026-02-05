بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا

أثارت البلوجر روان عصام جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها استبعادها من المشاركة بأحد الأعمال الدرامية من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بسبب عدم استخراج التصاريح اللازمة وتوقيع غرامة مالية على الشركة المنتجة تقدر بمليون جنيه.

وأوضحت روان خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها وجدت صعوبة الحصول على كارنيه نقابة المهن التمثيلية بسبب ارتدائها الحجاب، وأن دخول المعهد والانضمام للنقابة يكون صعب في ظل ارتداء الحجاب".

ونفى الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لـ "مصراوي"، استبعاد النقابة لأي ممثلة بسبب الحجاب، وأكد خلال حديثه أن الموضوع لا يمت بصلة للحجاب ولكن السبب وراء المنع هو عدم اتخاذ الشركة المنتجة الإجراءات المتبعة من قبل النقابة.

وقال أشرف زكي: "وأنا مالي ومال الحجاب ما رئيسة الأكاديمية محجبة، وفيه ممثلات محجبات".

نقابة المهن التمثيلية تمنع عرض مسلسل "روح OFF" بسبب البلوجر أم جاسر

تصدرت البلوجر أم جاسر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قرارا بإيقاف مسلسل "روح OFF" الذي تشارك ببطولته من العرض في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن سبب المنع هو مخالفة المسلسل الصريحة تعليقات وقرارات النقابة، وتمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

إلهام شاهين تحتفل بنجاح حفل ماجدة الرومي بحضور كوكبة من النجوم (فيديو)