علق الناقد الفني طارق الشناوي على أداء الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان، مؤكدًا أن الدور الذي قدمته يُعد من أصعب أنواع الأدوار التمثيلية.

وقال الشناوي: تجسيد ياسمين عبد العزيز لدور النجمة وهي في الأصل نجمة حقيقية يمثل تحديًا كبيرًا، موضحًا أن هذا النوع من الأداء يتطلب وعيًا كاملًا وإدراكًا دقيقًا لطبيعة الشخصية.

وأضاف الناقد الفني: "هنا ياسمين بتأدي دور النجمة وهي نجمة، وده أصعب أنواع الأداء، إنك تأدي دورك على عكس ما الناس بتعتقد، مثلًا هل اللي بيؤدي دور السكران يسكر علشان يقنعك؟ إذا سكر مش هيقنعك.. لازم يكون يقظ جدًا.. اللي بيعمل دور مريض وأنت مريض ستفشل يا تكون صحيح جدا وتعمل الدور المريض وقتها هصدقك".