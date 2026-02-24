اعتذرت نقابة المهن التمثيلية لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق وياسر ورامز جلال عما بدر من الفنان أحمد ماهر.



وتقدمت نقابة التمثيليين برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضائها بالاعتذار إلى المخرج القدير الراحل جلال توفيق والفنان ياسر جلال و شقيقه رامز جلال عما بدر من الفنان أحمد ماهر من تصريحات في إحدى الحلقات التلفزيونية.



وأحالت نقابة المهن التمثيلية الموضوع للتحقيق العاجل، بما يضمن حفظ حقوق الفنانين والأسرة المتضررة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفقًا للوائح والقانون.

أعلن المحامي بالنقض أشرف عبدالعزيز، وكيلًا عن الفنانين ياسر جلال وشقيقه رامز جلال، متابعتهما لإجراءات التحقيق التي تجريها نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي مع الفنان أحمد ماهر.

وأوضح أن التحقيقات تأتي على خلفية فيديو متداول تضمن إساءة وسبًا لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق، مؤكدًا انتظار نتائجها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في إطار حرص النقابة على ضبط السلوك المهني والحفاظ على مكانة أعضائها.