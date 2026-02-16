إعلان

حدث بالفن | وفاة والدة فنانة شهيرة وأزمة ندى بسيوني بسبب بوستر "الضحايا والصور الأولى لأبناء زينة

كتب : معتز عباس

12:05 ص 16/02/2026
ندى بسيوني في مسلسل الضحايا

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى، زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة، ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا"، زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف، هند صبري تعيد مشهدها الشهير "عايزة ورد يا إبراهيم"

وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

ندى بسيوني زينة ريم مصطفى محمد فضل شاكر تامر أمين

