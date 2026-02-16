إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بأحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها مقطع فيديو جديدًا تضمن مجموعة صور، وذلك أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في ليماسول بقبرص، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مكشوف الظهر باللون الذهبي اللامع.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة صورًا من حفلها الأخير، وظهرت بإطلالة أنيقة وفاخرة، مرتدية فستانًا أزرق سادة بقصة ضيقة ومزين بريشة حول الصدر.

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد داخل سيارتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

دنيا سامي

نشرت الفنانة دنيا سامي صورة جديدة جمعتها مع الفنان يوسف الشريف من كواليس مسلسل "فن الحرب" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره صورًا من كواليس إعلان لم يكشف عن تفاصيبه، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دي صور من تصوير إعلان إن شاء الله يعجبكم".

سلمى أبو ضيف

تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأحمر.

إنجي علي

شاركت إنجي علي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جريئة.