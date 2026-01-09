هيفاء وهبي تروج لأغنيتها "مراية الحب" بجلسة تصوير من الكواليس

رامي إمام عن مايا أشرف زكي: هتكون واحدة من المخرجات الكبار في مصر

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا

تواصل الفنانة هيفاء وهبي الترويج للجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا" الذي طرح منذ أيام ويحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

وكشفت هيفاء كواليس الأغنية ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وسط عدد من المرايات وكتبت: " شكراً يا مراية الحبّ أوي، حَلِّيتي في عيني أناني".

آخر حفلات هيفاء وهبي

احتفلت هيفاء وهبي مؤخرا بنجاح حفلها في أبو ظبي بمناسبة احتفالات العام الجديد، نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جرئ وجذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

اقرأ أيضا:

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا

نجيب ساويرس: لو حياتي فيلم هيبقى أكشن