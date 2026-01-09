إعلان

هيفاء وهبي تروج لأغنيتها "مراية الحب" بجلسة تصوير من الكواليس

كتب : مروان الطيب

07:00 م 09/01/2026
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    هيفاء وهبي تتألق من أحدث ظهور
    هيفاء وهبي على انستجرام
    هيفاء وهبي من كواليس أغنيتها مراية الحب
    هيفاء وهبي من أحدث جلسة تصوير

تواصل الفنانة هيفاء وهبي الترويج للجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا" الذي طرح منذ أيام ويحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

وكشفت هيفاء كواليس الأغنية ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وسط عدد من المرايات وكتبت: " شكراً يا مراية الحبّ أوي، حَلِّيتي في عيني أناني".

آخر حفلات هيفاء وهبي

احتفلت هيفاء وهبي مؤخرا بنجاح حفلها في أبو ظبي بمناسبة احتفالات العام الجديد، نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جرئ وجذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

الفننة هيفاء وهبي أغنية هيفاء وهبي الجديد أغنية مراية الحب ألبوم ميجا هيفاء هيفاء وهبي على انستجرام

