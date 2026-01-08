إعلان

لطيفة عن رحيل هلي ابن فيروز: "أعجز في التعبير عن احساسي"

كتب : هاني صابر

09:19 م 08/01/2026

الفنانة لطيفة

نعت الفنانة لطيفة، هلي ابن المطربة الكبيرة فيروز الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس 8 يناير.

ونشرت لطيفة، صورة فيروز مع أبنائها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعجز عن التعبير عن احساسي بالحزن بفقدانك يا هلي.. ولتعزيتك أيتها الأم العظيمة الفنانة القدوة فيروز، ربنا يصبرك ويصبرك يا ريما وجع ما بعده وجع".

وتوفي اليوم ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

وأكد الأطباء، وقت ولادته أن نجلها لن يعيش سوى مدة قصيرة، إذ ولد وهو يعاني إعاقة ذهنية وحركية استمرت معه حتى وفاته.

وأطلقت فيروز على ابنها هلي، وتعني كلمة "هلي" بـ"أهلي" بالعامية اللبنانية.

ورفضت فيروز وضع ابنها هلي في دار للرعاية، وفضلت رعايته بنفسها حتى وفاته.

عائلة فيروز

