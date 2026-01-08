نجيب ساويرس: لو عادل إمام كان لسه شاب هيكون الأنسب لتقديم شخصيتي

أكد المهندس نجيب ساويرس أنه من الصعب اختيار نجم يجسد شخصيته، وذلك ردًا على سؤال من يختار من النجوم لتقديم سيرته في فيلم سينمائي.

وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش حضوره حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بنسختها الـ21: "فيلم سينمائي لأ معتقدش، أصل مين هيجسد شخصيتي وأنا كده نص مجنون ونص عاقل، لو لقيتوا واحد زيي تمام".

وتابع ساويرس ردًا على سؤال من يختار من النجوم الشباب ليقدم دوره "سؤال صعب لازم أفكر فيه كويس، لو قلت واحد التاني هيزعل، لو عادل إمام كان لسه شاب كان هيكون شخصيتي المفضلة".

وشهدت الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير اليوم الخميس 8 يناير، إقامة الحفل السنوي لـ جائزة ساويرس الثقافية، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وتواجد في الحفل عدد كبير من أهل الثقافة والفن، وأحيت فرقة "أيامنا الحلوة" الحفل بتقديم مختارات من روائع الطرب والموسيقى المصرية والعربية الكلاسيكية، تستحضر ملامح من التراث الموسيقي الذي شكّل وجدان أجيال متعاقبة.