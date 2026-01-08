إعلان

نجيب ساويرس: لو عادل إمام كان لسه شاب هيكون الأنسب لتقديم شخصيتي

كتب : معتز عباس

08:35 م 08/01/2026

نجيب ساويرس وعادل إمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس نجيب ساويرس أنه من الصعب اختيار نجم يجسد شخصيته، وذلك ردًا على سؤال من يختار من النجوم لتقديم سيرته في فيلم سينمائي.

وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش حضوره حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بنسختها الـ21: "فيلم سينمائي لأ معتقدش، أصل مين هيجسد شخصيتي وأنا كده نص مجنون ونص عاقل، لو لقيتوا واحد زيي تمام".

وتابع ساويرس ردًا على سؤال من يختار من النجوم الشباب ليقدم دوره "سؤال صعب لازم أفكر فيه كويس، لو قلت واحد التاني هيزعل، لو عادل إمام كان لسه شاب كان هيكون شخصيتي المفضلة".

وشهدت الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير اليوم الخميس 8 يناير، إقامة الحفل السنوي لـ جائزة ساويرس الثقافية، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وتواجد في الحفل عدد كبير من أهل الثقافة والفن، وأحيت فرقة "أيامنا الحلوة" الحفل بتقديم مختارات من روائع الطرب والموسيقى المصرية والعربية الكلاسيكية، تستحضر ملامح من التراث الموسيقي الذي شكّل وجدان أجيال متعاقبة.

المهندس نجيب ساويرس حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
زووم

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية