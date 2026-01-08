إعلان

تكريم ريهام عبدالغفور في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب : منال الجيوشي

04:17 م 08/01/2026

ريهام عبدالغفور

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، تكريم النجمة ريهام عبدالغفور في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان.

ومن المقرر أن تُقام في الفترة من 30 مارس وحتى 6 أبريل 2026 بمدينة الأقصر.

وتحمل هذه الدورة اسم المخرج العالمي يوسف شاهين، بمناسبة الاحتفاء بمئوية ميلاده تحت شعار " يوسف شاهين.. حدوتة مصرية".

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأس شرف دورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، ويرأس لجنته العليا المنتج والموزع السينمائي جابي خوري، وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي منظمة مدنية غير هادفة للربح

ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وبرعاية نقابة السينمائيين، شركة أفلام مصر العالمية، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، وأوراسكوم تيليكوم، والبنك الاهلي المصري.

