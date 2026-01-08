إعلان

بالفيديو.. ميار الببلاوي: "معرفش ليلى علوي مش بتحبني ليه؟"

كتب : سهيلة أسامة

03:16 م 08/01/2026
استضاف برنامج "يمنى النهاردة" الفنانة ميار الببلاوي، تقديم يمنى بدراوي، والمذاع عبر قناة "الشمس".

وقالت ميار: "ليلى علوي مش بتحبني أبدا، معرفش ليه، أنا بحبهم وبحس أنهم أساتذتي، بس هما حرين. أنا مش بهاجم حد، أنا بقول وجهة نظري وعايزة الناس تبقى أحسن، أنا بحب ليلى علوي قوي، ومش عايزاها تبقى كرهاني كده، أنا معملتلهاش حاجة".

وأضافت: "أنا عارفة هي كرهاني ليه بس مش هقول، وهي عارفة طبعًا، ومش هينفع أقول، وأستاذة إلهام شاهين بتتكلم في الدين، ليه مينفعش تتطاول على الشيوخ وتتكلم عن الدين بمنتهى الاستهانة وأنا أسكت، أستاذة إلهام على راسنا بس مينفعش تخوضي في الدين".

وكشفت الببلاوي خلال الحلقة تفاصيل عن حياتها الشخصية وقصة زيجتها الثانية في السر، وعن تعرضها للإجهاض أثناء حملها بعد معرفتها بطلاقها.

قناة الشمس ميار الببلاوي ليلى علوي برنامج يمنى النهاردة

