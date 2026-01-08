"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها

ماذا قال فاروق الفيشاوي عن دراسة حفيدته "لينا" للفن؟

استضاف برنامج "يمنى النهاردة" الفنانة ميار الببلاوي، تقديم يمنى بدراوي، والمذاع عبر قناة "الشمس".

وقالت ميار: "ليلى علوي مش بتحبني أبدا، معرفش ليه، أنا بحبهم وبحس أنهم أساتذتي، بس هما حرين. أنا مش بهاجم حد، أنا بقول وجهة نظري وعايزة الناس تبقى أحسن، أنا بحب ليلى علوي قوي، ومش عايزاها تبقى كرهاني كده، أنا معملتلهاش حاجة".

وأضافت: "أنا عارفة هي كرهاني ليه بس مش هقول، وهي عارفة طبعًا، ومش هينفع أقول، وأستاذة إلهام شاهين بتتكلم في الدين، ليه مينفعش تتطاول على الشيوخ وتتكلم عن الدين بمنتهى الاستهانة وأنا أسكت، أستاذة إلهام على راسنا بس مينفعش تخوضي في الدين".

وكشفت الببلاوي خلال الحلقة تفاصيل عن حياتها الشخصية وقصة زيجتها الثانية في السر، وعن تعرضها للإجهاض أثناء حملها بعد معرفتها بطلاقها.

اقرأ أيضًا:

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"

نفاذ بيع تذاكر حفل تامر عاشور لهذه الفئات

"واحدة كلمتني وقالتلي أنا بحبه".. لقاء الخميسي تكشف قصة فتاة حاولت التقرب من عبدالمنصف