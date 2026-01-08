إعلان

ماذا قال فاروق الفيشاوي عن دراسة حفيدته "لينا" للفن؟

كتب : مصطفى حمزة

02:06 م 08/01/2026 تعديل في 02:26 م
    لينا وفاروق الفيشاوي
    لينا ابنة احمد
    لينا حليقة الراس
    لينا مع والدتها
    لينا وجدها وجدتها
    لينا حفيدة فاروق الفيشاوي
    لينا
    لينا ومفتاح الحياة

تصدرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ما تردد عن عزمها دخول المجال الفني.

وتعد لينا صاحبة أشهر الأزمات التي واجهها والدها أحمد الفيشاوي، إذ دخل في نزاع قضائي حول صحة نسبها له، بعد مولدها في 22 أكتوبر 2004، قبل أن تحسم المحاكم القضية لصالح والدتها هند الحناوي، بتأكيد صحة النسب.

وشهدت العلاقة بين لينا، ووالدها أحمد الفيشاوي، تقلبات عديدة من الرفض إلى القبول، ووصلت في مراحل منها إلى ساحة القضاء بسبب عدم التزامها بنفقاتها.

وقامت لينا، مؤخرا بحجب صفحتها في موقع "إنستجرام"، بعد تصاعد الجدل المثار حول صور ومقاطع فيديو لها، وظهرت في بعضها حليقة الرأس، وفي أخرى ترتدي قلادة تباينت الآراء حول كونها "صليب"، أم "مفتاح الحياة".

واعترف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، خلال ظهوره في برنامج "معكم"، إنه ضعيف للغاية أمام حفيدته لينا، موضحا أنه اكتشف من خلالها نوع آخر من الحب لا يمكن لأحد أن يشعر به.

وعن الفترة التي لم يعترف فيها بأنها حفيدته بسبب الأزمة الشهيرة التي كانت بين ابنه "أحمد" ووالدتها، قال فاروق الفيشاوي: "مش زعلان على الفترة دي لأني عوضت نفسي وعوضتها".

وأكد الفنان الراحل، أن لينا تدرس في "لندن"، بإحدى المدارس المتخصصة في تدريس العلوم والفنون.

فاروق الفيشاوي عن دراسة حفيدته

فاروق الفيشاوي حفيدة فاروق الفيشاوي لينا الفيشاوي أحمد الفيشاوي

