حدث بالفن | وفاة والدة فنان وإصابة نجمة بالعصب السابع وبلاغ ضد مصطفى كامل

كتب : معتز عباس

12:21 ص 08/01/2026
النشرة الفنية

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة والدة الطفلة ريما تعلق على بيان الأمومة والطفولة بعد إعلان حلقة ابنتها في The Blind Date show، قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026، فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"، لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه، وفاة والدة الفنان وائل علي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

وفاة والدة الفنان وائل علي أحمد فريد أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف مصطفى كامل حنان ترك جومانا مراد لقاء الخميسي رامي عياش لقاء سويدان رمضان 2026 الطفلة ريما

