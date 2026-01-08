إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة والدة الطفلة ريما تعلق على بيان الأمومة والطفولة بعد إعلان حلقة ابنتها في The Blind Date show، قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026، فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"، لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه، وفاة والدة الفنان وائل علي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: