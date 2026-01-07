نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت من خلالها الأنظار بإطلالة مختلفة.

وشاركت نادين الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ اعتمدت قصة شعر رجالية، وظهرت مرتدية بدلة حريمي مكونة من جاكيت وتوب وبنطال باللون البني.

ويُذكر أن نادين الراسي اعتادت إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة، كما تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

