أصدر الفنان أحمد فريد بيانًا توضيحيًا، بصفته صديقًا مقرّبًا للفنانة لقاء الخميسي ولاعب كرة القدم محمد عبد المنصف، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي أُثيرت عقب إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن عبد المنصف بعد زواج دام 7 سنوات.

ونشر أحمد فريد البيان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأكد أن ما تم تداوله على بعض المواقع الصحفية، ونُسب إلى الفنانة لقاء الخميسي باعتباره بيانات صحفية صادرة عنها، غير صحيح تمامًا، مشددًا على أنها لم تدلى بأي تصريحات صحفية أو بيانات رسمية بشأن الأزمة.

وأشار فريد إلى أن ما تردد حول علم الفنانة لقاء الخميسي المسبق بما أُثير مؤخرًا والتزامها الصمت لسنوات، عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنها لم تكن على علم بهذه الأمور، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى معلومات موثوقة، وإنما مجرد اجتهادات وافتراضات.

وأضاف فريد: "لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليسا مجرد زوجين، بل أسرة حقيقية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. العلاقة التي تجمعهما علاقة حب وشراكة حياة، وأبوة وأمومة واعية لأبنائهما الذين يمثلون أولوية مطلقة في حياتهما، محمد عبد المنصف إنسان قبل أن يكون اسمًا معروفًا، زوج وأب حريص على بيته وأولاده، ومتحمل لمسؤولياته، وله رصيد طويل من العطاء والالتزام داخل أسرته، من يعرف محمد عن قرب يدرك جيدًا معدنه الحقيقي، ويدرك أن أي إنسان قد يمر بلحظات ضعف أو أخطاء، لكن ما يُحسب له هو تحمّله للمسؤولية، ورغبته الصادقة في الإصلاح والحفاظ على بيته وأسرته. ولقاء امرأة ناضجة، عاقلة، ومدركة لمسؤولية بيتها وأسرتها، وتؤمن أن الإنسان قد يخطئ، لكن القيمة الحقيقية تكمن في الاحتواء والإصلاح وإعطاء الفرص، كما علّمنا الدين والإنسانية قبل أي شيء".

وفي ختام بيانه دعا "فريد" إلى احترام حرمة البيوت، وكتب: "دي حرمة بيت، ووجع إنساني، وتجربة صعبة لا يتمناها أحد. وياريت كل كلمة تتقال تتحسب، وكل حكم يتقال يبقى برحمة، قبل ما نحكم أو نشارك أو نفتّي، نفتكر إن اللي قدامنا بشر، لهم قلوب، وأبناء، وبيوت لها حُرمتها وأسرار لا يجوز تتحول لمادة كلام أو شماتة أو تداول. لو حطّينا نفسنا مكانهم، هنفهم قد إيه الستر أَولى من القسوة، والرحمة أهم من الأحكام. ربنا يجبر الخواطر، ويصلّح الأحوال، ويحفظ كل بيت من كسر القلوب، ويغلب الرحمة على القلوب".

اضغط هنا

اقرأ يضًا:

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد جمعة يهنئ المصريين بعيد الميلاد: "عيد مجيد ومحبة وسلام للجميع"

تامر حسني وحمادة هلال.. نجوم دعموا المنتخب في مشواره بأمم أفريقيا