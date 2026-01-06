كزبرة مع منير من أحدث ظهور

كشف مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ كزبرة" عن لقاء خاص جمعه بالنجم الكبير محمد منير من أحدث ظهور للكينج على السوشيال ميديا.

نشر كزبرة صورته مع منير عبر حسابه على انستجرام وكتب: "قول يا كينج قول عشان مجروح من صحابي الفترة دي".

محمد منير يتعرض لأزمة صحية

تعرض النجم محمد منير مؤخرا لأزمة صحية استدعت دخوله إحدى المستشفيات لإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة للإطمئنان على حالته الصحية.

ونشر الفنان محمد نور، صورة تجمعه بالكينج وأحمد فهمي وأحمد الشامي عقب خروجه من المستشفى عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ضحكة من القلب مع حبيبنا الكينج محمد منير".

كزبرة ينتظر عرض مسلسل "بيبو"

ينتظر كزبرة عرض أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية بعنوان "بيبو" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشاركه بطولة المسلسل كل من إسلام إبراهيم، وليد فواز، سيد رجب، هالة صدقي، تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

