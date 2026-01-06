إعلان

كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كتب : مروان الطيب

06:08 م 06/01/2026

كزبرة مع منير من أحدث ظهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ كزبرة" عن لقاء خاص جمعه بالنجم الكبير محمد منير من أحدث ظهور للكينج على السوشيال ميديا.

نشر كزبرة صورته مع منير عبر حسابه على انستجرام وكتب: "قول يا كينج قول عشان مجروح من صحابي الفترة دي".

محمد منير يتعرض لأزمة صحية

تعرض النجم محمد منير مؤخرا لأزمة صحية استدعت دخوله إحدى المستشفيات لإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة للإطمئنان على حالته الصحية.

ونشر الفنان محمد نور، صورة تجمعه بالكينج وأحمد فهمي وأحمد الشامي عقب خروجه من المستشفى عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ضحكة من القلب مع حبيبنا الكينج محمد منير".

كزبرة ينتظر عرض مسلسل "بيبو"

ينتظر كزبرة عرض أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية بعنوان "بيبو" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشاركه بطولة المسلسل كل من إسلام إبراهيم، وليد فواز، سيد رجب، هالة صدقي، تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا:

"ملكة".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار والنجوم يعلقون

ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل

كزبرة محمد منير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
شئون عربية و دولية

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مصحة الإدمان ببنها | صور
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مصحة الإدمان ببنها | صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث