احتفالًا بـ 100 ليلة عرض.. المسرح القومي يقدم "الملك لير" لـ يحيى الفخراني

كتب : سهيلة أسامة

04:22 م 04/01/2026

يحي الفخراني

يستعد المسرح القومي للفنون المسرحية لمواصلة عرض مسرحية "الملك لير"، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها على خشبة المسرح القومي، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وروج الحساب الرسمي للمسرح القومي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وكتب: "دعوة للاحتفال بمئوية الملك لير.. يتشرف المسرح القومي بدعوتكم لمشاركتنا لحظة استثنائية في تاريخ العرض المسرحي، حيث نحتفل اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، بمرور 100 ليلة عرض من النجاح المتواصل لمسرحية الملك لير".

وتابع: "العروض المتاحة في التواريخ التالية، الخميس: 8 يناير حتى الأحد: 11 يناير".

ويشارك في المسرحية كلًا من، وطارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقي أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

