كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها الأخيرة ومنها تعرضها للخيانة من زوجها السابق.

نستعرض لكم أبرز تصريحات فريدة سيف النصر في ظهورها الأول بعد رحيل شقيقها في تصريحات جريئة ببرنامج "ورقة بيضا"، وذلك في السطور التالية:

- دخلت فريدة سيف النصر في حالة انهيار شديدة أثناء الحديث عن شقيقها قائلة: "مش قادرة أشوف صورته، ده حبيبي وكل حاجة ليا، بفتكر شكله دخل كويس وخرج كوم عظم، فقدانه صعب وأثر فيا ومش عارفة أتجاوزه، ولن أذهب للعزاء لأن صعب عليا تجاوز الوداع الأخير".

- عن مسلسل "العتاولة 2"، قالت: "الجزء الثاني ليس علي نفس مستوى الجزء الأول من وجهة نظري، ولست مهتمة بمعرفة سبب استبعادي عن الجزء الثاني".

- بشأن تعرضها للخيانة، أوضحت: "الخيانة لها مبررات، وأسباب منها العيب في الشخصية، وزوجي خاني مع صديقتي والخيانتين أسوأ من بعض، سواء العيب مني أو منهم، فأنا أعترف بالاهمال من طرفي".

- عاتبت الفنان أحمد العوضي، قائلة: "عرض عليا المشاركة في مسلسل على كلاي، وقال لي هنكسر الدنيا سوى، وبعدها لم يتحدث معي أحد بخصوص المسلسل، ولكنه إنسان طيب وأنتظره في عمل قريب ".

- حول رأيها في الصورة الخادشة المتداولة لريهام عبد الغفور، قالت: "خطأ من الاتجاهين، من اتجاه ريهام عبد الغفور علي اعتبار أنها ترتدي ملابس قصيرة، فلا يجوز لي أن أجلس واضع قدم على قدم، وخطأ من ناحية المصور الذي لا يملك أي المهنية".

- بشأن تعرضها للسحر، أوضحت: "تعرضت للسحر، وكنت أسقط من طولي بدون سبب وأجريت تحاليل كثيرة ولم يكتشف أني لديا أي أمراض.. كنت بتنفخ وأورم بدون سبب".

- عن الموت، قالت: "أنا بخاف من الموت، لأن عندى فوبيا من الأماكن المغلقة".