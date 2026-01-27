إعلان

أشرف زكي يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي

كتب : مصطفى حمزة

04:44 م 27/01/2026

الفنان سامح الصريطي

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، بعد نقله إلى إحدى المستشفيات.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله حالة الصديق العزيز سامح الصريطي، تشهد تحسن كبير، وفق تأكيد الأطباء".

ودخل الفنان سامح الصريطي، قوائم تريند موقع"إكس"، بعد ساعات من نقله إلى أحد المستشفيات، إثر معاناته من جلطة في المخ.

وشارك الفنان سامح الصريطي، مؤخرا في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مع نخبة من رموز المسرح.

الفنان سامح الصريطي الحالة الصحية لسامح الصريطي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إصابة سامح الصريطي بجلطة في المخ

