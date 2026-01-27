أشرف زكي يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، بعد نقله إلى إحدى المستشفيات.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله حالة الصديق العزيز سامح الصريطي، تشهد تحسن كبير، وفق تأكيد الأطباء".

ودخل الفنان سامح الصريطي، قوائم تريند موقع"إكس"، بعد ساعات من نقله إلى أحد المستشفيات، إثر معاناته من جلطة في المخ.

وشارك الفنان سامح الصريطي، مؤخرا في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مع نخبة من رموز المسرح.