إعلان

وصلت 120 ألف.. تعرف على أسعار تذاكر حفل براين آدامز

كتب : مصطفى حمزة

04:32 م 27/01/2026

براين ادمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب العالمي براين آدامز، لتقديم حفله الغنائي الأول في مصر، في فبراير المقبل.

ويقدم براين آدامز الحفل، في المتحف المصري الكبير، يوم 13 فبراير المقبل.

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، وتتراوح بين 2500، و 4000، و 6000، و 8000، 10000، و 120000، و 100000، و 120000 جنيه مصري.

ويعد براين آدامز، وهو مؤلف وملحن ومغني كندي، من أبرز رموز موسيقى البوب، منذ فترة الثمانينات، ونال العديد من الجوائز، وحققت أغانيه أرقام عالية في مختلف دول العالم، ومن أشهر أغانيه "Heaven "،و"Everything I Do".

أسعار تذاكر حفل براين آدامز المطرب العالمي براين آدامز حفل براين آدامز قي مصر حفل براين آدامز في المتحف الكبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة
رياضة محلية

عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة
القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
شئون عربية و دولية

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
حوادث وقضايا

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى