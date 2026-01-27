وصلت 120 ألف.. تعرف على أسعار تذاكر حفل براين آدامز

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب العالمي براين آدامز، لتقديم حفله الغنائي الأول في مصر، في فبراير المقبل.

ويقدم براين آدامز الحفل، في المتحف المصري الكبير، يوم 13 فبراير المقبل.

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، وتتراوح بين 2500، و 4000، و 6000، و 8000، 10000، و 120000، و 100000، و 120000 جنيه مصري.

ويعد براين آدامز، وهو مؤلف وملحن ومغني كندي، من أبرز رموز موسيقى البوب، منذ فترة الثمانينات، ونال العديد من الجوائز، وحققت أغانيه أرقام عالية في مختلف دول العالم، ومن أشهر أغانيه "Heaven "،و"Everything I Do".