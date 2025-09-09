تووليت يتصدر قائمة "سبوتيفاي".. و"خطفوني" للهضبة تتراجع

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني الراب تووليت، قوائم الأغاني الأعلى استماعا في منصة "سبوتيفاي"، لليوم الثالث على التوالي .

واحتل تووليت المركزين الأول، بأغنية "حسيني " والمركز الثاني بأغنية " نارين" .

وحلت أغنية "بابا" للنجم عمرو دياب، في المركز الثالث، في حين تراجعت إلى المركز الرابع أغنية "خطفوني".

ووصلت أغنية المطرب حودة بندق "الجاي بتاعي"، إلى المركز الخامس.

وطرح تووليت، في موسم الصيف، ألبوم بعنوان "نارين"، وضم 9 أغاني، ومنها "حسيني"، و"غريب حالي"، و"عيون الناس"، و"ضروري"، "نارين، وشارك مع فريق كايروكي، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي.