إعلان

تووليت يتصدر قائمة "سبوتيفاي".. و"خطفوني" للهضبة تتراجع

04:48 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قائمة سبوتيفاي
  • عرض 3 صورة
    تووليت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني الراب تووليت، قوائم الأغاني الأعلى استماعا في منصة "سبوتيفاي"، لليوم الثالث على التوالي .

واحتل تووليت المركزين الأول، بأغنية "حسيني " والمركز الثاني بأغنية " نارين" .

وحلت أغنية "بابا" للنجم عمرو دياب، في المركز الثالث، في حين تراجعت إلى المركز الرابع أغنية "خطفوني".

ووصلت أغنية المطرب حودة بندق "الجاي بتاعي"، إلى المركز الخامس.

وطرح تووليت، في موسم الصيف، ألبوم بعنوان "نارين"، وضم 9 أغاني، ومنها "حسيني"، و"غريب حالي"، و"عيون الناس"، و"ضروري"، "نارين، وشارك مع فريق كايروكي، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي.

مؤدي أغاني الراب تووليت تووليت يتصدر قائمة سبوتيفاي منصة سبوتيفاي أغنية حسيني أغنية نارين أغنية خطفوني للهضبة تتراجع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم