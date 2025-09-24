إعلان

بعد انفصال دام 4 أشهر.. إلهام عبدالبديع تعلن عودتها لزوجها

كتبت- سهيلة أسامة:

02:24 م 24/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إلهام عبد البديع وزوجها
  • عرض 4 صورة
    إلهام عبد البديع وزوجها 2
  • عرض 4 صورة
    إلهام عبد البديع (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عودتها إلى زوجها الملحن وليد سامي، بعد انفصال 4 أشهر.

وشاركت إلهام جمهورها صورًا جديدة جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وأرفقتها بـ "إيموجي" خاتم زواج.

وكانت إلهام عبد البديع أعلنت في مايو 2025 انفصالها عن وليد سامي بعد زواج استمر عامين، مؤكدة وقتها أن الطلاق وقع نتيجة "سوء تفاهم بسيط" وليس بسبب خلافات كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع الدرامية كان مسلسل "أسيل" عام 2023.

اقرأ أيضًا:

روجينا تتألق في "الفضائيات العربية" بعد فوزها بجائزة عن مسلسل "حسبة عمري"

جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة رياضية داخل ملعب التنس (صور)

ملكة جمال تونس 1957.. وفاة أيقونة السينما الإيطالية كلاوديا كاردينالي- صور

إلهام عبد البديع زوج إلهام عبد البديع الملحن وليد سامي
الخبر التالى:
عروس تتهم رضا البحراوي بإفساد فرحها وشقيق المطرب يرد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة