بعد انفصال دام 4 أشهر.. إلهام عبدالبديع تعلن عودتها لزوجها

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عودتها إلى زوجها الملحن وليد سامي، بعد انفصال 4 أشهر.

وشاركت إلهام جمهورها صورًا جديدة جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وأرفقتها بـ "إيموجي" خاتم زواج.

وكانت إلهام عبد البديع أعلنت في مايو 2025 انفصالها عن وليد سامي بعد زواج استمر عامين، مؤكدة وقتها أن الطلاق وقع نتيجة "سوء تفاهم بسيط" وليس بسبب خلافات كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع الدرامية كان مسلسل "أسيل" عام 2023.

