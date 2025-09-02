

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تعاونه مع نتفليكس، المنصة الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، لتقديم ورشة الكتابة الحصرية "إيڤر آفتر.. حكاية ما بعد النهاية"، المخصصة للكتاب المحترفين والمنتجين والمخرجين.

يقود الورشة الكاتب والمنتج ليونارد ديك، الحائز على جائزة إيمي، الذي شارك في كتابة وإنتاج أعمال بارزة مثل (Lost، House، The Good Wife، Truth Be Told)، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي التي تعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

"إيڤر آفتر" هي ورشة إبداعية ستُقام على مدى ثلاثة أيام (من 18 إلى 20 أكتوبر 2025) ، تأخذ المشاركين فيها إلى كواليس عالم صناعة المسلسلات الدرامية، إذ سيخوضون رحلة صنع مسلسل خيالي بعنوان "إيڤر آفتر" تتلخص فكرته في السؤال: "ماذا يحدث بعد مشهد النهاية في القصة الخيالية الشهيرة عندما تستيقظ الأميرة النائمة على يد الأمير الوسيم؟" من هنا يبدأ فصل جديد في القصة… الفصل الذي لم يُروَ بعد!"

وجاء في بيان صحفي صادر عن مهرجان الجونة السينمائي "سيقوم بدور المنتج المنفّذ في الورشة الكاتب والمنتج الحائز على جائزة الإيمي ليونارد ديك، وسيعيش معه المشاركون تجربةً حقيقيةً لورشة كتابة السيناريو، بدءًا من بناء الشخصيات، ونسج الأحداث، وتصميم الحبكة، إلى تحديد الطابع العام والهوية البصرية للمسلسل، وحتى كتابة قصة الحلقة الأولى، ثم رسم تسلسل أحداث الموسم الأول بالكامل".

تُعقد الورشة باللغة الإنجليزية، وهي مفتوحة أمام الكتاب والمنتجين والمخرجين الذين لديهم خبرة سابقة لا تقل عن عملين تم عرضهما، سواء في السينما أو التلفيزيون. يمكن للراغبين بالتقديم العثور على استمارة التسجيل عبر الموقع الرسمي للمهرجان. على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 10 سبتمبر 2025.

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "يعكس هذا التعاون بين مهرجان الجونة السينمائي ونتفليكس التزام المهرجان بدعم الإبداع، وتوفير منصات تفاعلية للمواهب الإقليمية والدولية للتواصل المباشر مع رواد الصناعة العالمية. ومن خلال هذه الفرص، يواصل المهرجان دوره كمنارة ثقافية تربط صناع السينما المحليين بالمعايير العالمية في سرد القصص."

عن ليونارد ديك

ليونارد ديك هو كاتب ومنتج تليفزيوني كندي حاصل على جائزة إيمي، وشارك في كتابة وإنتاج أبرز المسلسلات العالمية خلال العقدين الماضيين، من بينها Lost وHouse وThe Good Wife وTruth Be Told. كما طور مسلسلات لصالح شبكات كبرى مثل FX وHBO وFox، وعمل مستشارًا لعدد من الإنتاجات الدولية على نتفليكس.



مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.