حقيقة نقل حياة الفهد للعلاج في مستشفى بريطاني

كتبت- سهيلة أسامة

تداولت خلال الساعات الماضية شائعات حول نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى بريطانيا لتلقي العلاج، ونفى حساب "ET بالعربي" على موقع "إنستجرام" ذلك، مؤكدًا أنها ما زالت في الكويت، ولم تنقل إنجلترا.

وكشف يوسف الغيث، مدير أعمالها، تفاصيل حالتها الصحية، موضحًا أنها ما زالت داخل العناية المركزة، وأن حالتها أصبحت مستقرة إلى حد كبير بعد تعرضها لجلطة دماغية تبعتها أخرى خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الغيث: "كنا في انتظار استقرار حالتها للحصول على إذن سفر من الأطباء لاستكمال علاجها في الخارج، لكن للأسف أصيبت بجلطة ثانية أثرت على حالتها أكثر من الأولى"، مضيفًا: "الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها، وننتظر استقرارها أكثر بدعوات الناس ومحبينها".

يُذكر أن آخر أعمال حياة الفهد كان مسلسل قرة عينك عام 2023، ومسلسل أفكار أمي في 2025.

