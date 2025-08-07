بيان رسمي من بدرية طلبة للرد على الشائعات و"الهجوم الإلكتروني"

كتبت- سهيلة أسامة:

أصدرت الفنانة بدرية طلبة بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ردّت فيه على الحملة التي شُنت ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة اتهامات، من بينها التورط في وفاة المخرج الراحل مصطفى سالم، ودعم صناع محتوى مسيئين.

وجاء في البيان: "ردًا على ما يُثار من حملة ممنهجة ضد موكلتنا السيدة الفنانة / بدرية طلبة، وتوجيه الإهانة إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنوعت ما بين اتهامها بقتل روح المرحوم بإذن الله المخرج / مصطفى سالم، وبين دعمها لمن أساءوا الفهم بصنّاع محتوى، أو اتّهامها بالإساءة إلى الشعب المصري والتحقير منه".

وتابع: "نود أن نوضح للجميع أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر أو تداول أخبارًا كاذبة بقصد التشهير والإساءة بها، أيًّا كان شخص القائم بهذا العمل المُحرّم شرعًا وقانونًا".

وأضاف: "ننقل لحضراتكم من خلال هذا البيان مدى احترام وتقدير الفنانة بدرية طلبة للشعب المصري، الذي هي واحدة من أبنائه وتفتخر بذلك، وأنها لم تقصد أبدًا الإساءة لأي أحد، ولكن اجتزاء المقطع وعرضه بالصورة التي تناولها البعض، كان بغرض النيل منها والتشهير بها دون الوقوف على سبب حقيقي لقيامهم بهذا الفعل".

واستكمل: "كأنه أصبح الترند الحالي هو النيل من الشخصيات العامة، كما صار وتتابعه مع الفنانة المحترمة / وفاء عامر، التي تتصدى لكل من يروج ضدها أي أكاذيب بلا سند من واقع أو قانون".

