الكوميديا والرومانسية تسيطران على إعلان فيلم "فيها إيه يعني"

10:39 م الأحد 31 أغسطس 2025

فيلم فيها إيه يعني

background

كتبت- منال الجيوشي

طرح صناع فيلم "فيها إيه يعني"، الإعلان التشويقي للعمل، استعدادًا لطرحه خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعني" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

فيلم فيها إيه يعني فيها إيه يعني ماجد الكدواني غادة عادل أسماء جلال
