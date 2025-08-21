التفاصيل الكاملة لبلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحل شخصيتها

كتبت- نوران أسامة:

حررت السيدة ليندا جورج، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، محضرًا رسميًا في مباحث الإنترنت ضد أحد الحسابات المزيفة على موقع "فيسبوك"، متهمة القائمين عليه بانتحال شخصيتها وجمع تبرعات باسمها، للنصب على أصدقائها.

وكشفت في بلاغها أن القائمين على الحساب تواصلوا مع أصدقائها وأقارب زوجها الراحل، مدّعين أنها تمر بأزمة مالية، وطالبوهم بتقديم مبالغ مالية لمساعدتها، وهو ما نفته.

وأكدت ليندا جورج أنها لم تطلب أي دعم مالي سواء عبر الإنترنت أو بأي وسيلة أخرى، ليضع ذلك حدًا للشائعات التي حاولت استغلال اسمها.

ورحل عن عالمنا الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم في 27 مارس 2020، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وقدّم سيدهم خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال البارزة، منها: "المعتوه، الشقة من حق الزوجة، دخان بلا نار، الجراج، عالم عيال عيال، نبتدي منين الحكاية".

