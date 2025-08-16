إعلان

جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف

01:00 ص السبت 16 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تحرص عدد من النجمات مشاركة الجمهور صور لهن أثناء الاستمتاع بالعطلة الصيفية عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التقرير أجمل إطلالات لنجمات خطفن الأنظار في المصيف:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم مجموعة صور جديدة على البحر، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة بألوان زاهية خطفت بها الأنظار.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صور خلال استمتاعها بالإجازة، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

نسرين طافش

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة ظهرت خلالها بإطلالة جريئة، حازت على إعجاب المتابعين والجمهور.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صور جديدة أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية في مراسي، وظهرت بإطلالة جريئة حازت على إعجاب متابعيها.

منة فضالي

تواصل الفنانة منة فضالي الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة ظهرت خلالها مرتدية جيب قصير.

هاجر السراج

خطفت الفنانة هاجر السراج الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال، ونشرت هاجر صور جديدة لها على البحر.

ايتن عامر هاجر السراج نسرين طافش مي سليم ندى موسى منة فضالي هيدي كرم
