المسلماني يمنح محمد منير وسام ماسبيرو للإبداع



كتب-مصطفى حمزة:

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة الفنان الكبير محمد منير (الكينج)، بمنزله، حيث منحه وسام ماسبيرو للإبداع .

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، زار اليوم الإثنين النجم الكبير محمد منير، ومنحه وسام ماسبيرو، الذي يعد أعلى تكريم تمنحه الهيئة الوطنية للإعلام لكبار المبدعين وقادة الرأي العام.

وقال الفنان محمد منير: "إنني سعيد للغاية بمنحي الوسام الذي يحمل اسماً عظيماً هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي، وسوف أقوم بزيارة ماسبيرو قريباً للإطلاع على عملية التحديث الجارية، فماسبيرو يمثل جزءً من تاريخي الشخصي والفني .. كما أنه يمثل جزءً كبيراً من تاريخ القوة الناعمة المصرية".

النجم محمد منير، طرح مؤخرا أول أغاني ألبومه، وهي بعنوان "ملامحنا"، ومن كلمات الشاعرة هالة علي الزيات، وألحان أحمد زعيم