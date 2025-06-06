بالفيديو| مها الصغير تغني "علي صوتك" ومنى عبدالغني تشاركها الغناء

كتبت- منى الموجي:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي مساء أمس الخميس 5 يونيو – وقفة عيد الأضحى-، في حلقة جديدة من برنامجها معكم، المعروض على قناة ON، مجموعة من أشهر المذيعين والمذيعات، احتفالا بالعيد.

وكان من بين الحضور: المذيعة مها الصغير، الفنانة والمذيعة منى عبدالغني، المذيعة جاسمين طه زكي، المذيعة سالي شاهين، المذيع حسام الدين حسين، المذيع محمد عبدالرحمن، المذيعة هبة الأباصيري، المذيعة دينا زهرة، المذيعة نانسي نور.

وشهدت الحلقة فقرات متنوعة، بينها: مسابقات ومشاركة في الغناء، وغنت مها الصغير مقاطع من أغاني مختلفة، بينها: فوازير النجمة الاستعراضية شريهان، ومقطع من أغنية "الكينج" محمد منير "علي صوتك"، وشاركتها منى عبدالغني الغناء.

جدير بالذكر أن مها الصغير أصدرت مؤخرًا بيانا صحفيا، عبرت من خلاله عن استيائها من طريقة تناول بعض وسائل الإعلام لخبر انفصالها عن النجم أحمد السقا.