مخرج "أشغال شقة جدا" يجتمع بنجومه.. هل يستعد لجزء ثالث؟

كتب- مصطفى حمزة:

أثار المخرج خالد دياب، الجدل، حول عمل فني يجمعه مع النجمين هشام ماجد، ومصطفى غريب، وذلك في ظل ما يثار حول تقديم جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة جدا"

وشوق المخرج خالد دياب، رواد موقع فيسبوك، بنشر صورة تجمعه بالنجمين هشام ماجد، ومصطفى غريب، وكتب: "نطبخ شيئا سويا".

وتحدث خالد دياب في وقت سابق، عن تقديم جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة جدا" الذي عرض في رمضان الماضي، وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي عبر برنامج "نجوم رمضان أقربلك" على إذاعة "نجوم إف إم"، قال : "أحب أعمل 10 أجزاء من مسلسل أشغال شقة، وأنا شخصيا بحب كل الشخصيات في العمل حمدي، ياسمين، عربي، درية، ولكن الفكرة إن الجزء التاني كان مستوى الكوميديا فيه عالي جدًا، ولو مفيش ماتريال وأفكار كويسة تتخطى مستوى الجزء 2 ومش هيكون هناك فارق بين الجزء الثاني والثالث، لا يمكن أن يكون هناك جزء 3 الآن، وده هيكون بعد النقاش ومعرفة آراء فريق العمل".

وتابع: "رد فعل الجمهور غير طبيعي وأسعدني سعادة كبيرة، وربنا كافئنا بالتعب طول السنة".

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، و أسماء جلال، و سلوى محمد علي، و من ضيوف الشرف، انتصار، وإيمان السيد، الفنانة السودانية إسلام مبارك، و ريم خوري، إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ورحمة، ومي كساب، ومن إخراج خالد دياب.