رحل عن عالمنا اليوم.. 6 معلومات عن الفنان نعيم عيسى

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان نعيم عيسى، بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في العناية المركزة نتيجة مضاعفات إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وأكد خبر الوفاة نجله سامي نعيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلًا: "الوفاة كانت منذ قليل، ويتن الآن تحضير إجراءات الدفن".

وفي هذا السياق، نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل نعيم عيسى:

- ولد في 6 يناير عام 1933 بمحافظة الإسكندرية.

- بدأ مشواره الفني بالانضمام إلى فرقة الإسكندرية، ثم التحق بفرقة الفنان عبد المنعم مدبولي.

- شارك في عدد كبير من المسرحيات الشهيرة، منها: ريا وسكينة، الواد سيد الشغال، فارس وبني خيبان، الزمبليطة في الصالون.

- قدم نحو 300 عمل متنوع في السينما والتليفزيون والإذاعة، من أبرزها: المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ، الجوع، أصدقاء الشيطان، الانتقام.

- من أبرز المسلسلات التي شارك فيها: ضمير أبلة حكمت، ليالي الحلمية، ناس وناس، سر الأرض، أيام المنيرة.

- مشاركته الفنية الأخيرة كانت في فيلم "حسن دليفري"، الذي عُرض عام 2016.