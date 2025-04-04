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ماذا قالت جيهان الشماشرجي عن قصة تعلمها الرقص؟

11:54 ص الجمعة 04 أبريل 2025

الفنانة جيهان الشماشرجي

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن قصة تعلمها الرقص.

وقالت جيهان، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "مامتي أهلها من الاسكندرية ووالدي من الاسماعيلية، واحنا عايشين ما بين القاهرة والاسكندرية".

وتابعت: "اتعلمت الرقص معاصر بعد الجامعة، وبدأت في 2016 اكتشف أن أنا أدرس رقص معاصر".

وأضافت: "بعد الرقص.. الواحدة بتبدأ تفك، وبتكون واعية بجسمها جدا".

وخاضت جيهان الشماشرجي موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

الفنانة جيهان الشماشرجي منى الشاذلي جيهان الشماشرجي
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