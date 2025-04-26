إلهام شاهين تنشر صورا من لبنان احتفالا بعيد الربيع

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها من لبنان خلال احتفالها بعيد الربيع.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلا بالربيع .. بحب لبنان وجبل لبنان و الطبيعة الجميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة، شيك أوي، ما شاء الله زي القمر دايما ربنا يحفظك من كل شر، أنيقة وراقية، ربنا يسعد كل أوقاتك".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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