حدث بالفن | ميار الببلاوي تفجر مفاجأة عن غُسل إيناس النجار وسامح حسين يرد على الهجوم عليه

عداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ميار الببلاوي عن غُسل إيناس النجار، نوال الزغبي تتعرض لموقف محرج بحفلها في بيروت، وفاة والدة المخرج ميدو شعبان، ندا موسى تنفي شائعة وفاتها في زلزال تايلاند، سامح حسين يحسم الجدل ويرد على تصريحاته بشأن إلغاء الإجازات، وغيرها من الأخبار.

ميار الببلاوي عن غُسل إيناس النجار: عروس مبتسمة وكالقمر في تمامه

أشارت الفنانة ميار الببلاوي إلى مشاركتها في غُسل الفنانة التونسية إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا أمس الاثنين 31 مارس، بعد مرورها بأزمة صحية.

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بالفيديو| نوال الزغبي تتعرض لموقف محرج بحفلها في بيروت

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لموقف محرج على المسرح أثناء إحيائها حفل غنائي في بيروت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وفاة والدة المخرج ميدو شعبان.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

أعلن المخرج ميدو شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وفاة والدته، اليوم الثلاثاء 1 أبريل، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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إيرادات أول أيام عيد الفطر.. "سيكو سيكو" الأول و"فار بـ7 ترواح" الأخير

يشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 4 أفلام، هي: سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ7 ترواح، وحققت أمس الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام العيد، إيرادات بلغت 12 مليونا و999 ألفا و933 جنيها، موزعة على النحو التالي..

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ندا موسى تنفي شائعة وفاتها في زلزال تايلاند

حرصت الفنانة ندا موسى على طمأنة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مؤكدة أنها بخير نافية شائعة وفاتها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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مينا مسعود يكشف عن إعلان فيلمه "في عز الضهر" استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي

طرح النجم المصري العالمي مينا مسعود، إعلان فيلمه المصري "في عز الظهر" للمخرج مرقس عادل، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

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"أنا بحب الإجازة".. سامح حسين يحسم الجدل ويرد على تصريحاته بشأن إلغاء الإجازات

علق الفنان سامح حسين على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، عقب تصريحه الأخير في احتفالية عيد الفطر: "مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات ورانا شغل كتير أوي".

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تركي آل الشيخ: "إصابة المخرج وفريق التصوير وسلامة أحمد عز وسنحاسب المتسببين"

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بأحد الأعمال الفنية التي يشارك فيها النجم أحمد عز.

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بالفيديو.. طه دسوقي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "سيكو سيكو"

كشف الفنان الشاب طه دسوقي تفاصيل جديدة عن فيلم "سيكو سيكو" والذي يعرض حاليًا في السينمات، ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

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"كانت طيبة وبارة بأهلها".. هند صبري تنعى الراحلة إيناس النجار

حرصت الفنانة هند صبري، على نعي الفنانة إيناس النجار، التي توفيت أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

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