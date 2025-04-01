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إيرادات أول أيام عيد الفطر.. "سيكو سيكو" الأول و"فار بـ7 ترواح" الأخير

04:28 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

بوستر فيلم سيكو سيكو

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كتبت- منى الموجي:

يشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 4 أفلام، هي: سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ7 ترواح، وحققت أمس الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام العيد، إيرادات بلغت 12 مليونا و999 ألفا و933 جنيها، موزعة على النحو التالي..

سيكو سيكو

احتل المركز الأول في شباك التذاكر فيلم "سيكو سيكو"، بعد تحقيقه 8 ملايين و544 ألفا و28 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الصفا ثانوية بنات

وذهب المركز الثاني لفيلم "الصفا ثانوية بنات" محققا 3 ملايين و73 ألفا و292 جنيها.

"الصفا ثانوية بنات" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا عصام الحضري.

نجوم الساحل

وجاء فيلم "نجوم الساحل" في المركز الثالث، وحقق مليونا و53 ألفا و80 جنيها.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

فار بـ7 ترواح

وحصل على المركز الأخير فيلم "فار بـ7 ترواح"، وبلغ إيراده 329 ألفا و533 جنيها.

فيلم فار بـ7 ترواح بطولة محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندا موسى، محمود حافظ، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، وغيرهم. والفيلم من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا.

سيكو سيكو فيلم الصفا ثانوية بنات فيلم نجوم الساحل فيلم فار بـ7 ترواح
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