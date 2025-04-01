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ندا موسى تنفي شائعة وفاتها في زلزال تايلاند

05:33 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة ندا موسى على طمأنة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مؤكدة أنها بخير نافية شائعة وفاتها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت ندا عبر خاصية القصص القصيرة "عيد سعيد عليكم وعلى أهلكم وحبايبكم، أنا بخير الحمد لله، كل اللي على السوشيال ميديا إشاعات".

وكانت مواقع التواصل شهدت تداول فيديو يضم صورًا لـ ندا موسى، مصحوبا بتعليق صوتي يشير لوفاتها في الزلزال الذي ضرب بانكوك عاصمة تايلاند، قبل أيام.

جدير بالذكر أن ندا موسى شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، إدوارد، إيهاب فهمي، إخراج محمد سامي.

وتشارك ندا موسى ببطولة فيلم "فار بـ7 ترواح"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ندا موسى زلزال تايلاند انستجرام
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